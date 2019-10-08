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’de 40 bin lord ve lady var

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Türkiye’de 40 bin lord ve lady var
İskoçya'nın dünyaya tanıtılması amacıyla ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor. Uluslararası İlişkiler mezunu Fırat Kurtoğlu, İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında, projeden haberdar olup bu iş üzerine şirket kurdu. Türkiye'de 6 yılda 40 bin kişi "lord" ve "lady" unvanına sahip oldu. Bunların arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Sibel Can, Radyo Programcısı Geveze, Beyazıt Öztürk ve Wilma Elles de var.
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Türkiye’de 40 bin lord ve lady var
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