13 yıl sonra cinayeti itiraf eden sanık, mahkemede ifade değiştirdi

CESEDİ BULUNAMADI
Soruşturma aşamasında Hasan Bulut'un, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. Bulut, ifadesinde nefsinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Pişmanım" dedi.
Hasan Bulut'un cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda ise Saliha Toker'in izine rastlanmadı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.
MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Sanık Hasan Bulut, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Saliha Toker'in şikayetçi kız kardeşi Ü.T. ve avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü vekili de duruşmaya müdahil oldu. Sanık Hasan Bulut, poliste baskı altında ifade verdiğini, işkence gördüğünü iddia ederek, Saliha Toker'i öldürmediğini ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, 2006 yılında kimliği tespit edilemeyen herhangi bir cesedin bulunup bulunmadığı, otopsi yapılıp yapılmadığı, DNA eşleşmelerinin olup olmadığı hususunun tespiti için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.