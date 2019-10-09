19 yaşındaki Tuğba yaşadıklarını anlattı: Her satırı korkunç

Şehit Muhtar Mahallesinde yaşayan Tuğba A., 5 Ekim günü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, babasının kendisini darbettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Tuğba A., olaya ilişkin görüntüleri de polise teslim etti. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Muzaffer A., ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine Muzaffer A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Muzaffer A., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar yakalayarak gözaltına aldı. Bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce ifadesi alınan Muzaffer A. 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.