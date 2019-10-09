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9 Ekim Çarşamba son depremler listesi! son depremler listesi…

Son dönemde ’de gerçekleşen depremlerin ardından vatandaşlar gün içerisinde ‘en son deprem nerede oldu’ şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Konuyla ilgili ve tarafından yayınlanan veriler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak detayları sizler için hazırladık. 9 Ekim Çarşamba son depremler listesi! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 9.10.2019 15:47
9 Ekim Çarşamba son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde sık sık yaşadığımız depremler insanları en ufak bir sarsıntı da bile paniğe sürüklüyor ve konuyla ilgili araştırmalar yapılmasına neden oluyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte ölçümleri yapılan 9 Ekim Çarşamba son depremler listesi…

9 EKİM ÇARŞAMBA SON DEPREMLER LİSTESİ! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremleri sizlerle paylaştık

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9 Ekim Çarşamba son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
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