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nerede? Akçakale’nin haritadaki yeri nerededir?

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte ’de okullar tatil edildi. On binlerce vatandaş Akçakale ilçesi hakkında yoğun araştırmalara başladı. İlçede okulların tatil edilmesiyle birlikte merkezi konumu merak edildi. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Akçakale ilçesi Suriye sınırına sıfır noktasında bulunuyor. Peki ? Haritadaki yeri nerededir?

Giriş Tarihi: 9.10.2019 17:53
Akçakale nerede? Akçakale’nin haritadaki yeri nerededir?

Türkiye, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Barış Pınarı Harekatıyla birlikte ilçesinde okulların tatil edildi. On binlerce vatandaş '' ? Akçakale'nin haritadaki yeri nerededir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Peki Akçakale nerededir?

AKÇAKALE NEREDE? AKÇAKALE'NİN HARİTADAKİ YERİ NEREDEDİR?

Akçakale, ilinin bir ilçesidir. M.Ö.II. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan ilçe; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir.

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Akçakale nerede? Akçakale’nin haritadaki yeri nerededir?
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