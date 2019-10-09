Türkiye, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Barış Pınarı Harekatıyla birlikte Akçakale ilçesinde okulların tatil edildi. On binlerce vatandaş '' Akçakale nerede? Akçakale'nin haritadaki yeri nerededir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Peki Akçakale nerededir?

AKÇAKALE NEREDE? AKÇAKALE'NİN HARİTADAKİ YERİ NEREDEDİR?

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. M.Ö.II. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan ilçe; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir.