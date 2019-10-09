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kataloğu 11 Ekim 2019 yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde hangi indirimler var?

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen 11 Ekim BİM aktüel kataloğu belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde indirimli mutfak fırsatları bulunurken, kışlık giyim ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, Kumtel marka ankastre set ile Altus marka tost makinesi olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden indirimli mutfak ürünleri ile çeşitli fırsatları kapsayan 11 Ekim 2019 Cuma listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:59
BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ekim 2019 yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde hangi indirimler var?

Haftanın 11 Ekim Cuma günü için kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 11 Ekim Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ürünleri ile kışlık giysiler gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 11 EKİM 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Kumtel marka ankastre set olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık ayakkabı, bot arayanlar için de fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 11 Ekim BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ekim 2019 yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde hangi indirimler var?
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