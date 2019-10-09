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Cezaevi ziyaretinde kan davası pususu

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Cezaevi ziyaretinde kan davası pususu
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi'nde minibüsçülük yapan ve 31 Mart'ta da muhtar seçilen Hasan Kandil, geçen 22 Temmuz'da, muhtarlık seçiminde ve minibüsçülükte rakip olduğu Ömer Barut tarafından öldürüldü. Ömer barut tutuklandı. Kardeşleri Şenel Barut (46), Caner Barut (42) ve oğlu Akın Barut (13) önceki gün Elbistan Cezaevine giderek Ömer Barut'u ziyaret ettikten sonra, Güngör Köleli'nin (68) kullandığı taksiyle cezaevinden ayrıldı. İntikam peşine düşen, Kandil'in kardeşleri de taksiyi takibe alıp kurşun yağdırdı. Şenel Barut hayatını kaybederken Caner Barut göğsünden, oğlu 13 yaşındaki Akın Barut sol kolundan, taksi şoförü Güngör Köleli ise boğazından vuruldu. İbrahim, Timur ve Ahmet Kandil kardeşler, kısa sürede yakalandı.
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Cezaevi ziyaretinde kan davası pususu
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