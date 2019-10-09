Cumhurbaşkanı beni Erbil’de bile aradı

BUGÜN NELER OLDU

Eski eşi tarafından velayeti kendisinde olan 10 yaşındaki oğlunun Irak'a kaçırılmasının ardından çalmadık kapı bırakmayan anne Diğdem Şenol 4 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya karar verdi. Erdoğan'ın Fatih Camisi'nde Mehmet Şevket Eygi'nin cenaze törenine katılacağını öğrendi.Oğlunun fotoğraflarını bastırıp bir mektupla başından geçenleri anlatan Şenol, mektubu Cumhurbaşkanı'na vermeyi başardı. Erdoğan ise kendisine destek sözü verip mektubu yanında bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e verdi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu süreçte anne ile iletişime geçti. Oğlunun Erbil'e kaçırıldığını öğrenen genç anne, gözünü karartıp Irak'a gitti. Erbil Konsolosluğu'nun girişimiyle oğluna kavuşan anne önceki gün İstanbul'a döndü. Türkiye'de uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklu bulunan eski eş Çağrı Çapraz'ın ise Irak'a kaçak yollardan girme ve velayeti annesinde olan çocuğunu alı koyma gerekçesiyle tutuklandı.Diğdem Şenol yaşadıklarını şöyle anlattı: "Irak'a gideceğim, nasıl bir yer bilmiyorum. Başıma ne gelecek? Kimseyi tanımıyorum. Gözümü kararttım, 'Ne olursa olsun gideceğim' dedim. İlk önce Soran bölgesine ulaştım, bir asayiş şubeye girdim. Soran bölgesinde yaşadıklarını söylediler. Konsolosluğa gitmem gerektiğini söylediler, gittim. Asayişe geri döndüğümde oğlum oradaydı. Ancak eski eşim beni tehdit ederek oğlumu geri aldı. İstanbul'a dönüyorum' diyerek Erbil'e gittim. 1 ay orada bekledim. Irak'tayken Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat beni aradı. Durumun ne olduğunu sordu. 'Elimden geldiğince yardım edeceğim. İnşallah iyi bir sonuç alırız' dedi. Sağ olsun elinden gelen her şeyi de yaptı. Daha sonra Erbil Başkonsolosluğu yardım etti."Diğdem Şenol, oğluna kavuştuğu anı ise şöyle anlattı: Oğluma kavuştuğumda bana sarılmadı. 'Eğer annemi istiyorum.' dersen ya da 'Gidip sarılırsan anneni hapse attırırız.' diye tehdit etmişler. 'Niye sarılmıyorsun annecim?' dedim. Kulağıma fısıldayıp 'Sarılırsam seni hapse atacaklarmış.' dedi. 'Yok, öyle bir şey.' deyince sarıldı...