İSKİ’nin rögar çalışması tarihi yapıya zarar verdi

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Sultan 1. Mahmut'un sadrazamlığını yapan Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 1732'de yaptırılan 287 yıllık Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'ne ait avlu yıllar içinde müteahhitler tarafından parsellenerek konut yapıldı. Cami ve külliyenin giriş kapısı yaklaşık 100 metre uzakta kaldı. Tarihi kapıya son darbe de geçtiğimiz günlerde İSKİ tarafından vuruldu. Tarihi kapının ortasında bulunan rögar kapağı yaklaşık 1 metrelik çukur kazılarak değiştirildi. Bu sırada tarihi yapıya zarar verildiğini belirten mahalleli çalışmaya tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Ergul Alakuş, "Kapının altından rögar geçtiği belirtilerek çalışma yapıldı. Tarihi eserin içinde rögar rögar olmayacağını söyledik. Dinlemediler. Acilen restorasyon yapılması gerekiyor" dedi.