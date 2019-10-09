İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağnak yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu üst seviyelere çıkarttı. Bu kazalardan dolayı da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye katar ulaştı. Akşam saatlerinde de işlerinden çıkan vatandaşlar saatler süren yolculuğun ardından evlerine ulaşabildi. Özellikle köprü yollarındaki yoğunluk İstanbul'un birçok bölgesinde etkisini hissettirdi.