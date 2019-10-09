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lastiği uygulaması ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor?

aylarında trafikte olacak vatandaşları ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına az bir süre kaldı. Bilindiği üzere, belirtilen tarihler arasında trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Hal böyle olunca, bu durumla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalara başladı. Bu doğrultuda, 'Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun cevabı en çok arananlar arasında dikkat çekiyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçları kapsıyor?

Giriş Tarihi: 9.10.2019 15:21
Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor?

Zorunlu lastiği uygulaması kapsamında geri sayım sürüyor. Soğuk havanın yollarda oluşturabileceği buzlanma ve kar tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile istenmeyen durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda da, her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması isteniyor. Buna uymayan vatandaşlara ise para cezası uygulanıyor. Hal böyle olunca, zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılacağı ve hangi araçları kapsayacağı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Tam bu noktada, önümüzdeki yıl hangi tarihler arasında bu uygulamanın zorunlu olacağı ve ne kadar para cezası ödeneceği resmen açıklandı. Peki, 2019 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor ve takmama cezası ne kadar?

Tüm detayları sizler için derledik.

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Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor?
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