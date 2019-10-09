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Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme!

İstanbul Tarlabaşı'nda, 19 yaşındaki genç kızın babası tarafından işkenceye uğradığı anın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Son dakika haberine göre işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:44
Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme!
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