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Korsan taksici cinayetinde şok detay!

Güngören'de iddiaya göre yapan 40 yaşındaki Bedri Aslancı sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından mahalle bekçisine teslim olan katil zanlısı , "Kızım, taksisine müşteri olarak binmiş ve o sırada taksi polis ekibi tarafından bağlanmış. Bu durumdan kızımı sorumlu tutarak ondan zararının karşılanmasını istemiş. Kızıma baskı yapıp rahatsızlık vermiş. Bu konuyu konuşmak için gittiğimde aramızda tartışma çıktı, olay yaşandı" dedi.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 12:38
Korsan taksici cinayetinde şok detay!

Güngören, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde, 1 Ekim 2019 günü akşam saatlerinde 2 kişi kavga etmeye başladı. Kavga sırasında biri belinden bıçak çıkartarak yere yıktığı kişiye peş peşe bıçak sapladı. Olayı görenler hemen olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Bir süre elinde bıçakla olay yerinde bekleyen kişi olay yerinden ayrıldı. Yerde yaralı yatan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti. Polis, bıçaklanan kişinin adının Bedri Aslancı olduğunu ve korsan taksicilik yaptığını belirledi.

ARAMLAR SÜRERKEN BEKÇİLERE TESLİM OLDU

Olay sonrası çalışma başlatan polis aramalarına devam ederken Selehattin Karabulut (48) isimli şüpheli Bedri Aslancı'yı kendisinin bıçakladığını söyleyerek mahalle bekçilerine teslim oldu. Teslim olurken olayda kullandığı bıçağı da bekçilere verdi. Selahattin Karabulut, Güngören Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından bekçilerden teslim alındı. Karabulut Emniyetteki ifadesinde, Aramızda herhangi bir samimiyet olmadığını Bedri aslancının korsan taksicilik yaptığını belirten Karabulut; "Aslancı'nın aracına bir hafta önce kızım müşteri olarak binmişti. Kızım araçta olduğu sırada araç polis tarafından durdurulup bağlanmış" dedi.

"KIZIMI RAHATSIZ EDİYORDU"

Karabulut ifadesinin devamında, "Aslancı, bu durumdan kızımı sorumlu tutarak zararını karşılamamızı istiyordu. Kızıma sürekli arayarak rahatsızlık veriyordu. Bu durumla bir ilgimizin olmadığını söyleyerek kendisini birkaç kez uyardım. Ancak tavrında devam ediyordu. Bu nedenle kendisini arayarak olayın yaşandığı yere çağırdım. Burada aramızda tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Bu sırada da olay yaşandı." dediği öne sürüldü.

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Korsan taksici cinayetinde şok detay!
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