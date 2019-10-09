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O sapığı arkadaşları yakalattı

Vapurda karşısında oturduğu genç kadını iğrenç hareketlerle taciz eden sapık, iş arkadaşlarının olaya ait görüntüleri sosyal medyadan izleyip ihbar etmesiyle yakalandığı ortaya çıktı.

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:15
O sapığı arkadaşları yakalattı

Kadıköy-Karaköy vapurunda mastürbasyon yaparken görüntülenen şüpheli yakalandı. Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli'nin duyurduğu iğrenç olay büyük tepki toplamıştı. Görüntüleri polise teslim eden Zeliha Milli'nin şikayeti üzerine polis inceleme başlattı. İş arkadaşları videoyu sosyal medyada görünce emniyeti aradı.

PLASTİK FABRİKASINDA İŞÇİ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir plastik fabrikasında çalışan arkadaşları R.E.'yi polise ihbar ederek yakalanmasını sağladı. 1988, Rize doğumlu şüpheli Çayırova Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz'ün talimatıyla çalıştığı fabrikada kıs kıvrak yakalandı. R.E. Çayırova Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, İstanbul'a gezmek için geldiğini belirtti. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu da kabul etti. R.E.'nin cinsel istismar ve 'rahatsız etmekten iki ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. R.E., soruşturmanın yürütüldüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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O sapığı arkadaşları yakalattı
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