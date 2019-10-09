Haberler Yaşam Haberleri Oğlunu öldüren babaya ceza verilmedi, anne isyan etti!

Oğlunu öldüren babaya ceza verilmedi, anne isyan etti! İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli alkol almasına kızan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i (18), çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, 'mağdur' olduğu gerekçesiyle oy çokluğuyla ceza verilmeyen Sertaç Özgizler'in (62) eski eşi Sibel Dalgıç, karara isyan etti. Acılı anne, "Oğlumun öldürülmesinin cezasız kalmasını kabul etmem mümkün değil. O kişi oğlumu öldürüp serbest bırakıldı, ben ise kararla birlikte esir hale geldim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:02