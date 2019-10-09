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Oğlunu öldüren babaya ceza verilmedi, anne isyan etti!

İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli alkol almasına kızan lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i (18), çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, 'mağdur' olduğu gerekçesiyle oy çokluğuyla ceza verilmeyen Sertaç Özgizler'in (62) eski eşi Sibel Dalgıç, karara isyan etti. Acılı anne, "Oğlumun öldürülmesinin cezasız kalmasını kabul etmem mümkün değil. O kişi oğlumu öldürüp serbest bırakıldı, ben ise kararla birlikte esir hale geldim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:02
Oğlunu öldüren babaya ceza verilmedi, anne isyan etti!

Olay, şubat ayında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli alkol alan babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan baba Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı. Ancak koşarak indiği birinci katta yığılıp, kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, liseli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

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Oğlunu öldüren babaya ceza verilmedi, anne isyan etti!
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