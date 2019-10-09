Oğlunu öldüren babaya ceza verilmedi, anne isyan etti!

Olay, şubat ayında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli alkol alan babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan baba Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı. Ancak koşarak indiği birinci katta yığılıp, kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, liseli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.