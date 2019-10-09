Önümüzdeki günlerde başlıyor: Grip aşısı ücretsiz

Bakan Koca, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen kış aylarında, başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi oranda arttığını kaydederken, "Grip hastalığının aktif dönemi" olarak ifade edilen süreç, Türkiye'nin de içinde olduğu kuzey yarım kürede her yıl ekim sonundan nisan başına kadar devam ediyor. Grip hastalığına influenza A ve B virüslerinin neden oluyor. Geçen yıl Avrupa'da en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye'de solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır."