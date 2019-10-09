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çekiliş sonuçları açıklanıyor! Şans Topu bilet sorgulama 9 Ekim – Son dakika haberler

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından çekilişinin bugün sonuçları için nefesler tutuldu. 9 Ekim 2019 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları az sonra belli olacak. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekiliş sonuçları ve bütün son dakika gelişmeleri anında sabah.com.tr’de olacak. Bilet sorgulama işlemini çekilişin ardından haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 20:50
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 9 Ekim – Son dakika haberler

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 9 Ekim Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Şans Topu çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte bugünkü Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar...

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 9 Ekim – Son dakika haberler
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