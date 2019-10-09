Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 9 Ekim – Son dakika haberler

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 9 Ekim Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Şans Topu çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte bugünkü Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar...