Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 858.870,27 TL'lik büyük ikramiyenin devretmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 9 EKİM

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 9 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanınca aşağıdaki panel aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.