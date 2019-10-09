Sefer görev emri nedir? 2019 E devlet ile seferberlik görev emri sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce vatandaş sefer görev emri nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Gündemde aranan başlıklar arasında yer alan seferberlik emri askerliğini yapmış kişilerin ihtiyaç duyulması halinde askere yeniden alınmasıdır. Bu durumun mümkün olmasında hangi birliğe katılacaklarını açıklanır. Sefer görev emri 41 yaşına kadar olan erkeklere verilir. Peki sefer görev emri nedir? 2019 E devlet ile sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır?

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Vatandaşlar yoğun bir şekilde sefer görev emri hakkında araştırma yapmaya başladı. Haberimizin devamında sefer görev emri hakkında tüm detaylara erişebilirsiniz.