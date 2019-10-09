Bu hafta ŞOK 9-15 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? 2019 ŞOK kataloğunda büyük sürpriz indirimi!

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Her hafta yepyeni indirimli ürünlerle karşımıza çıkan kurumun bu hafta teknoloji ve kozmetikte fırsat indirime gitti. Ev eşyaları, kozmetik ve teknolojik ürünlerden sınırsız şekilde yararlanabilmek için en yakın mağazayı ziyaret edebilirsiniz. ŞOK 9 Ekim'den 15 Ekim'e kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde televizyon, süpürge, polar battaniye, deterjan, şampuanlar yer alıyor. ŞOK kataloğunda sınırlı sayıda bulunan fırsatlar cezbediyor. İşte ŞOK aktüel 9-15 Ekim ürünler kataloğu tam listesi!

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE YAYINDA (9-15 EKİM 2019)

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan indirimli ürünler satışa sunulacak. Haftanın ŞOK aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, LG 43LKS900 43″ Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED Tv oldu. Katalogda son derece çeşitli banyo ve mutfak ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor.

Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 9-15 Ekim ŞOK kataloğuna ulaşabilir, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.