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'de tahliye kararı verilen 'nda taşınma başladı

Tahliye kararı verilen 'deki  Abdi İpekçi İlkokulundaki masa, sıra ve yazı tahtaları, öğrencilerin yeni eğitim görecekleri okullara taşınmaya başlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:14
Güngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıklamıştı.

Bu okullardan biri olan Haznedar Mahallesinde bulunan Abdi İpekçi İlkokulu'nda eğitim dün saat 17.45 itibariyle sona erdi. Okulda eğitim gören 1520 öğrencinin ise Güngören'de bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu ve Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde pazartesi günü eğitime başlayacağı öğrenildi.

İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okul binası boşaltılacak!

Bugün ise sabah saatlerinde Abdi İpekçi İlkokulunda iki bloktaki 25 derslikte bulunan sıra, masa ve yazı tahtaları görevliler eşliğinde kamyonlara yüklenerek öğrencilerin eğitim göreceği okullara götürüldü.

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Güngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladı
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