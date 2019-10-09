Son dakika haber: Ankara'da deprem oldu! 9 Ekim 2019 Ankara Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ankara'daki bu depremi hisseden vatandaşlar ise paniğe kapıldı...Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

9 Ekim Çarşamba güncel depremler listesi Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesi üzerinden paylaşıldı. Son zamanlarda art arda yaşanan depremler sebebi ile güncel olarak araştırılan son depremler konusu yoğun ilgi görüyor. İşte merakla beklenen son depremler listesi burada!

9 EKİM ÇARŞAMBA SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.10.09 07:20:05 36.9438 27.6782 2.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.10.09 05:59:09 38.2748 27.1518 16.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2019.10.09 05:51:18 41.9440 32.8898 5.7 -.- 2.1 -.- IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU) İlksel

2019.10.09 05:25:26 37.1443 28.6767 15.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2019.10.09 05:00:10 40.0057 32.6387 3.1 -.- 2.4 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel

2019.10.09 04:29:51 40.8785 28.2758 8.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.10.09 03:54:19 37.9305 29.0387 13.7 -.- 1.1 -.- ASAGISAMLI-(DENIZLI) İlksel

2019.10.09 03:48:11 39.2050 28.9132 5.6 -.- 3.3 3.2 ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.10.09 03:38:20 37.8878 28.9812 21.7 -.- 1.1 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2019.10.09 03:14:21 36.8263 35.5702 11.7 -.- 1.3 -.- CATALPINAR-YUREGIR (ADANA) İlksel

2019.10.09 03:01:53 40.5715 32.8420 17.6 -.- 1.8 -.- EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2019.10.09 02:21:21 37.9677 27.2248 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2019.10.09 02:18:47 39.4097 32.9423 4.4 -.- 2.7 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2019.10.09 02:14:36 39.0095 35.7590 4.6 -.- 1.3 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2019.10.09 01:47:45 40.8262 31.6548 4.3 -.- 1.8 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2019.10.09 01:27:33 39.4000 32.9372 4.9 -.- 3.1 3.1 EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2019.10.09 01:08:15 39.5143 33.0943 5.0 -.- 1.4 -.- BALA (ANKARA) İlksel

2019.10.09 00:24:18 37.2062 28.3632 8.0 -.- 1.6 -.- MUGLA İlksel

2019.10.09 00:22:29 37.1912 28.3540 12.8 -.- 1.6 -.- MUGLA İlksel

2019.10.09 00:20:51 40.8688 28.1552 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.10.09 00:08:27 38.7782 27.3822 6.9 -.- 1.8 -.- KALEKOY-(MANISA) İlksel

2019.10.09 00:04:59 34.2255 26.1565 90.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel