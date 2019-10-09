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haberi: Soyunan müşterilerini gizli kameraya kaydeden sapık yakalandı! Düğün fotoğraflarını ararken sevgilisini görünce şok oldu...

Sabah saatlerinde 'dan gelen haberi sosyal medyada en çok konuşulan arasında yer aldı. Bir fotoğraf stüdyosu bulunan İ.K; müşterilerinin ve çalışanlarının giyinip soyundukları alana bir aksiyon kamerası yerleştirdi ve onların görüntülerini çekti. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Bir müşterinin düğün fotoğraflarını ararken sevgilisinin görüntülerini bulmasıyla olay açığa çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:15
Son dakika haberi: Soyunan müşterilerini gizli kameraya kaydeden sapık yakalandı! Düğün fotoğraflarını ararken sevgilisini görünce şok oldu...

Dükkanına gelip fotoğraf çektiren kadınları gizli kameraya kaydedip arşivledi! 'da yaşanan olay sonrasında yeni gelişmeler de yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih Caddesi'nde faaliyet gösteren fotoğraf stüdyosunun sahibi İ.K.'nin çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip soyundukları alana "Gopro" adlı aksiyon kamerasını gizlice yerleştirerek görüntülerini çektiğinin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı. haberinin detayları ortaya çıktı...

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı İ.K.'yi dün gece yarısı evine düzenledikleri operasyonda yakaladı. Ekipler iş yerinde de yaptığı aramada dijital materyallere el koyarak inceleme yaptı. İnceleme kapsamında şuana kadar 6 kadının görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi. Zanlının emniyetteki ilk sorgusunda görüntüleri gizlice çektiğini itiraf ettiği öğrenildi. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, polis aracına bindirildiği esnada gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

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Son dakika haberi: Soyunan müşterilerini gizli kameraya kaydeden sapık yakalandı! Düğün fotoğraflarını ararken sevgilisini görünce şok oldu...
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