Son dakika haberi: Soyunan müşterilerini gizli kameraya kaydeden sapık yakalandı! Düğün fotoğraflarını ararken sevgilisini görünce şok oldu...

Dükkanına gelip fotoğraf çektiren kadınları gizli kameraya kaydedip arşivledi! Yalova'da yaşanan olay sonrasında yeni gelişmeler de yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih Caddesi'nde faaliyet gösteren fotoğraf stüdyosunun sahibi İ.K.'nin çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip soyundukları alana "Gopro" adlı aksiyon kamerasını gizlice yerleştirerek görüntülerini çektiğinin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı. Son dakika haberinin detayları ortaya çıktı...

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı İ.K.'yi dün gece yarısı evine düzenledikleri operasyonda yakaladı. Ekipler iş yerinde de yaptığı aramada dijital materyallere el koyarak inceleme yaptı. İnceleme kapsamında şuana kadar 6 kadının görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi. Zanlının emniyetteki ilk sorgusunda görüntüleri gizlice çektiğini itiraf ettiği öğrenildi. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, polis aracına bindirildiği esnada gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.