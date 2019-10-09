Uludağ için umut doğdu

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ, Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "2023'te 70 milyon turist" hedefiyle yeniden gündeme geldi. Roma İmparatorluğu dönemindeki adı bir ağaç ismi "Mysia" olan Uludağ, Osmanlı'nın bölgeyi fetih etmesiyle birlikte "Keşiş Dağı" ismini aldı. Cumhuriyet döneminde bugünkü ismine kavuşan Uludağ tüm medeniyetlerin gözdesi bir tatil yeriydi. 1926'da küçük bir otel inşa edilmesiyle Uludağ'da kayak yapmak için ilk temeller atıldı. 1933'te ise tamamlanan karayolu sayesinde Uludağ'da profesyonel kayak sporları resmen başladı.







ESKİ GÜNLERE DÖNECEK

Bir zamanlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan 3 aylık kış sezonunda yer bulunmayan, özellikle Rusların gözdesi olan Uludağ'da, kendilerini yenilemeyen, üstüne fahiş fiyatlar uygulayan işletmeler ve yaşanan sorunlar, her geçen gün cazibeyi kaybettirdi. Otopark ve ulaşım sorununun çözülmesi için atılan adımların yeterli olmayacağı yeni kayak pisleri ve yerleşim yerlerinin yenilenmesi kanaatine varan Bursa Valiliği, Uludağ'ı eski günlerine döndürmek için kollar sıvandı ve 70 milyon turist hedefine katkı koymak için kapsamlı bir Uludağ raporu hazırlayarak Ankara'ya sundu.



NEDEN BULGARİSTAN?

Raporda, Türklerin kayak için Bulgaristan'ı tercih etmesinden, Uludağ'daki fiyat politikasına kadar birçok konu başlığı analiz edildi. Günübirlikçi vatandaşların kayak pistlerini piknik alanına çevirmesine de dikkat çekildi. Turizm Bakanlığı'na gönderilen rapor dahilinde Uludağ'ın yeniden modernize edilmesi ve sorunlarının çözülmesi durumunda ülke turizmine katkı sağlayacağının altı çizildi.

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