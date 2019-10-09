Yangın söndürme tüpü satılan iş yerinde yangın: 1 ölü

Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme malzemeleri satan bir iş yerinde dün gece 02.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bekar oldukları için patronlar tarafından iş yerinde ofiste kalmalarına izin verilen Serhat Eğel ve Tuncay Çeliktutan akşam saatlerinde iş yerinde alkol aldı. Daha sonra uyuyakalan işçilerden Tuncay Çeliktutan dumanları fark edip dışarı çıkarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede çıkan yangını kontrol altına aldı. Arkadaşı Serhat Eğel'in içeride mahsur kaldığını söyleyen Çeliktutan, gözyaşlarına hakim olamadı. Eğel'i kurtarmak için evin içine giren ekipler Eğel'in yanarak can verdiğini tespit etti.

ALKOL ALIP UYUDUK DEDİ

Alevlerin bir anda sardığı iş yerinde kendi imkanlarıyla çıkan Tuncay Çeliktutan, "Yangın söndürme malzemesi satan bir şirkette çalışıyoruz, bu ürünleri pazarlıyoruz. Kimsemiz olmadığı için ofiste yatıp kalkıyoruz. İş bittikten sonra Serhat ile oturduk, alkol aldık, daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havli ile kendimi dışarıya attım. Ama serhat çıkamadı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.