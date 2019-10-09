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Yolcu alan metrobüse arkadan çarptı: 11 yaralı

Haramidere’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, önünde yolcu alan diğer metrobüse çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019
Yolcu alan metrobüse arkadan çarptı: 11 yaralı
İstanbul Haramidere durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 11 yolcu yaralandı. Kaza, Haramidere sanayi durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüse arkadan hızla gelen metrobüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrobüste ayakta bulunan yolcular yere savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZADA 11 YOLCU YARALANDI
Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 11 yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kazada 11 kişinin hafif yaralandığı hatırlatılarak, "Kazada şoförle birlikte yaralananlar, 112 Acil ekiplerince Beylikdüzü Devlet ve Beylikdüzü Birinci hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 1 kişi taburcu edildi" denildi. Ayrıca kazanın nedeninin araştırılması için, idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

METROBÜS ARIZALANDI
Öte yandan dün akşam saatlerinde Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı.

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Yolcu alan metrobüse arkadan çarptı: 11 yaralı
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