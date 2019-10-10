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5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı. Gümüş, tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 15:30
5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Erkan Gümüş'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

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5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı
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