Adli Tıp’ta skandal: Cenazeler karıştı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yaşanan olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti... Çatalca'da 3 ay önce 45 yaşındaki bir kadınla evlenen 85 yaşındaki Bedri Ayan geçen hafta "şüpheli" şekilde ölünce otopsi için cenazesi Adli Tıp'a gönderildi. Aynı tarihlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson (66) için de otopsi yapıldı. Cenazeyi teslim almaya gelen Bedri Ayan'ın ailesine yanlışlıkla Afrikalı Nelson'un cenazesi verildi. Aile de durumu fark etmeyince Afrikalı'nın cenazesi Çatalca'da toprağa verildi. Olay, Nelson'un yakınları cenazeyi almaya geldiğinde ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Çatalca'daki cenaze çıkarıldı, "gerçek" kişi önceki akşam gömüldü. Nelson'un naaşı ise ülkesine gönderildi. Almanya'da yaşayan Hamit Ayan'ın, babası Bedri Ayan'ın ölüm haberini aldıktan sonra İstanbul'a geldiği, babalarının ölümünü şüpheli bulan çocuklarının otopsi için cenazeyi Adli Tıp'a gönderdiği belirtildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze bir hafta önce oğlu ve kızına teslim edildi.Babaları sandıkları Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'un cenazesini alıp köye giden çocukları, defin işlemlerine başladı. Babasının cenazesi diye Nelson'un cenazesini öpüp yıkayan oğlu Hamit Ayhan, cenazeyi yakınlarıyla birlikte toprağa verdikten sonra Almanya'ya döndü. Çatalca Dağyenice Köyü Muhtarı Ercan Gül, "Önceki gün cenazelerin karıştığını söylediler. Almanya'yı arayıp, oğluna haber vermişler. O da, 'Ben babamı tanımaz mıyım, aptal mıyım' cevabı vermiş" diye konuştu.