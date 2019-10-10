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merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu

merkezli 9 ilde yapılan sahte para ve altın operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün, sahte altınlarla bir çok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 14:28
Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para ve altın sürdüğü belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, örgüte operasyon düzenlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, firari 7 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda altın görünümlü ziynet eşyası ile sahtecilikte kullanılan bazı malzemeler ve iki külçe sahte altın ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Suç örgütünün, sahte altınlarla bir çok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

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Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu
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