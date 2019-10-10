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şiirleri ve sözleri nelerdir? Attila İlhan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Türk edebiyatının usta ismi ölüm yıl dönümünde anılıyor. Usta sanatçı şiirleri ve sözleriyle günümüzde de unutulmayan isimler arasında yer alıyor. Şair, yazar, senarist, düşünür ve sözleriyle merak ediliyor. İlhan, ilk öğrenimini Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu'nda ve Karşıyaka Ortaokulu'nda tamamlarken, babasının vasıtasıyla henüz öğrencilik yıllarında edebiyata ilgi duymaya başlamıştır. İlk şiirini 3. sınıftayken "İlkbahar" başlığıyla kaleme alan İlhan, ortaokulda da roman yazmaya başladı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Çolpan İlhan'ın ağabeyidir. Peki Attila İlhan şiirleri ve sözleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:09
Attila İlhan şiirleri ve sözleri nelerdir? Attila İlhan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Türk edebiyatına damga vuran isim 14. ölüm yıldönümünde unutulmadı. Şimdiye kadar sayısız eserler veren Attila İlhan'ın şiirleri ve sözleri merak edildi. Gençlerin ilham kaynağı olan usta sanatçı kitaplarıyla çığır açmıştır. "Şiirin ve romanın ustası" olarak gösterilen, aynı zamanda gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan, savcı Bedrettin Bey ile Memnune Hanım'ın ilk çocuğu olarak 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelmiştir. Peki ve sözleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Usta isim tarih boyunca hafızalardan silinmeyecek eserlere imza atmıştır. Türk Edebiyatının usta kalemi Atilla İlhan'ın 14.ölüm yıl dönümünde dillerden düşmeyen, gönüllere işlemiş şiirlerini ve sözlerini sizlere sunmak istedik.

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Attila İlhan şiirleri ve sözleri nelerdir? Attila İlhan ölüm yıl dönümünde anılıyor!
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