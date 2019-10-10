Attila İlhan şiirleri ve sözleri nelerdir? Attila İlhan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Türk edebiyatına damga vuran isim Attila İlhan 14. ölüm yıldönümünde unutulmadı. Şimdiye kadar sayısız eserler veren Attila İlhan'ın şiirleri ve sözleri merak edildi. Gençlerin ilham kaynağı olan usta sanatçı kitaplarıyla çığır açmıştır. "Şiirin ve romanın ustası" olarak gösterilen, aynı zamanda gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan, savcı Bedrettin Bey ile Memnune Hanım'ın ilk çocuğu olarak 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelmiştir. Peki Attila İlhan şiirleri ve sözleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Usta isim Atilla İlhan tarih boyunca hafızalardan silinmeyecek eserlere imza atmıştır. Türk Edebiyatının usta kalemi Atilla İlhan'ın 14.ölüm yıl dönümünde dillerden düşmeyen, gönüllere işlemiş şiirlerini ve sözlerini sizlere sunmak istedik.