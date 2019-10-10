Doktora hakaret etmişti! Cezası belli oldu

İzmir'de yaşanan olayda Hamdullah Taş isimli şahıs diş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede görev yapan Dr. Güneri Kuruöz'e kendisine öncelik vermesini istediğini söyledi. Kuruöz, bu isteğini reddedince Hamdullah Taş tarafından küfürlere ve hakaretlere uğradı.

HAKARET SUÇUNDAN...

Olay, 2018 yılının Kasım ayında, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, 2 çocuk babası Hamdullah Taş, o sırada bir hastasıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz'ün yanına gidip, kendisine öncelik vermesini istedi. Bunun üzerine Kuruöz, durumu ağır olan hastaların olduğunu ve onlarla ilgilenmeden bunu yapamayacağını söyledi. Hamdullah Taş konuşmaya devam edince, Kuruöz vakit kaybetmemek için cevap vermeyip, hastasıyla ilgilenmeye devam etti.

Bunun üzerine sinirlenen Taş, küfürler ederek, olay yerinden uzaklaştı. Dr. Kuruöz, 'beyaz kod' uygulamasını başlatıp, hastaneye polis çağırdı ve karakola gidip, şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Taş, geçen haziran ayında görülen ilk duruşmada, kendisine çok kaba davranıldığını ve küfretmediğini ileri sürdü. Önceki gün yapılan ikinci duruşmada ise karar açıklandı. Taş'a, kamu görevlisine hakaret suçundan, 1 yıl 2 ay ceza verildi. Ceza, indirimlerle birlikte 11 ay 20 güne düşürüldü.