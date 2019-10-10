Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Doktora hakaret etmişti! Cezası belli oldu

Doktora hakaret etmişti! Cezası belli oldu

'de, diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden Hamdullah Taş (33) gittiği hastanede görev yapan acil tıp uzmanı Dr. Güneri Kuruöz’ün, diğer hastalardan önce kendisine bakmasını istedi. Dr. Kuruöz, bu isteği reddedince doktora küfürler eden Hamdullah Taş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:57
Doktora hakaret etmişti! Cezası belli oldu

İzmir'de yaşanan olayda Hamdullah Taş isimli şahıs diş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede görev yapan Dr. Güneri Kuruöz'e kendisine öncelik vermesini istediğini söyledi. Kuruöz, bu isteğini reddedince Hamdullah Taş tarafından küfürlere ve hakaretlere uğradı.

HAKARET SUÇUNDAN...

Olay, 2018 yılının Kasım ayında, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, 2 çocuk babası Hamdullah Taş, o sırada bir hastasıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz'ün yanına gidip, kendisine öncelik vermesini istedi. Bunun üzerine Kuruöz, durumu ağır olan hastaların olduğunu ve onlarla ilgilenmeden bunu yapamayacağını söyledi. Hamdullah Taş konuşmaya devam edince, Kuruöz vakit kaybetmemek için cevap vermeyip, hastasıyla ilgilenmeye devam etti.

Bunun üzerine sinirlenen Taş, küfürler ederek, olay yerinden uzaklaştı. Dr. Kuruöz, 'beyaz kod' uygulamasını başlatıp, hastaneye polis çağırdı ve karakola gidip, şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Taş, geçen haziran ayında görülen ilk duruşmada, kendisine çok kaba davranıldığını ve küfretmediğini ileri sürdü. Önceki gün yapılan ikinci duruşmada ise karar açıklandı. Taş'a, kamu görevlisine hakaret suçundan, 1 yıl 2 ay ceza verildi. Ceza, indirimlerle birlikte 11 ay 20 güne düşürüldü.

Son dakika: Kartal Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktora hakaret etmişti! Cezası belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN