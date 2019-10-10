Evde bakım maaşı 2019 yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

Evinde yaşlı ve engelli yakınına bakan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri sorguluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım maaşları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı (aylığı) güncel liste halinde yayınlanmaya devam ediyor. Bakım maaşı sorgulamayı e Devlet'in resmi sitesinden yapabilirsiniz. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Peki 2019 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN VE YATMAYAN İLLER

Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşları Ekim ayı içerisinde de merak konusu oldu. Haberimizin devamında 2019 evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri sorgulayabilirsiniz