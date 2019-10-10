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2019 yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yatırılan 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Ekim ayının başlamasıyla birlikte bakım maaşı sorgulamalarına artış sürüyor. Her ay belirli tarih aralığında yatırılan bakım maaşları e devlet üzerinden sorgulanıyor. Evde bakım maaşlarının zamlı güncel hali bin 315 lira olmuştu. Devlet, evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş ödemesi yamaya devam ediyor. Peki evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller hangileri? 2019 nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:23
Evde bakım maaşı 2019 yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

Evinde yaşlı ve engelli yakınına bakan vatandaşlar yatan ve yatmayan illeri sorguluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım maaşları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı (aylığı) güncel liste halinde yayınlanmaya devam ediyor. Bakım maaşı sorgulamayı e Devlet'in resmi sitesinden yapabilirsiniz. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Peki bakım maaşı yatan ve yatmayan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN VE YATMAYAN İLLER

Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşları Ekim ayı içerisinde de merak konusu oldu. Haberimizin devamında 2019 evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri sorgulayabilirsiniz

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Evde bakım maaşı 2019 yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!
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