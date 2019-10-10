Sürpriz indirimleri içeren 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim bu hafta BİM'de hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftaya kapsamında 11 Ekim için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. Tam bu noktada, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ürünleri ile kışlık giysiler gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 11 EKİM 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Kumtel marka ankastre set olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık ayakkabı, bot arayanlar için de fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 11 Ekim BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.