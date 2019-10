İnstagram takip sekmesi neden yok? İnstagram'da (hareketler bölümü) takip et kısmı neden görülmüyor?

Popüler sosyal medya platformu instagram yeni güncellemesiyle merak edildi. Her gün milyonlarca ziyaretçisi olan instagram hikayeler kısmında da değişikliğe gidildi. Beğeni ve takip hareketlerinin bulunduğu kısım kaldırıldı. Özellikle stalk yapanlar '' İnstagram'da takip sekmesi neden görülmüyor? Takip et bölümü neden yok?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Peki İnstagram'da takip sekmesi neden görülmüyor?

İNSTAGRAM'DA TAKİP SEKMESİ NEDEN GÖRÜLMÜYOR? HAREKETLER BÖLÜMÜ DEĞİŞTİ

Her gün on binlerce ziyaretçisi olan sosyal medya platformu İnstagram'ın yeni güncellemesi dikkatlerden kaçmadı. Sürekli yeni güncelleme ekleyen platform bu sefer hareketler (takip et) kısmında değişikliğe gitti. İşte konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar