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sekmesi neden yok? İnstagram'da (hareketler bölümü) takip et kısmı neden görülmüyor?

Sosyal medya kullanıcıları sekmesini görememeye başladı. Özellikle stalker’ları üzecek uygulamada takip et bölümünün kalkması dikkat çekti. Stalk faaliyetlerinin radarında olan eski sevgili, yeni sevgili adayı, pek hoşlanmadığımız ama hayatında olan biteni merak ettiğimiz kişilerin artık beğenilerini göremeyeceğiz. Peki İnstagram’da takip et sekmesi neden görülmüyor? İnstagram'da takip et bölümü neden yok? Hareketler bölümü değişti mi?

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:21
İnstagram takip sekmesi neden yok? İnstagram'da (hareketler bölümü) takip et kısmı neden görülmüyor?

Popüler sosyal medya platformu instagram yeni güncellemesiyle merak edildi. Her gün milyonlarca ziyaretçisi olan instagram hikayeler kısmında da değişikliğe gidildi. Beğeni ve takip hareketlerinin bulunduğu kısım kaldırıldı. Özellikle stalk yapanlar '' İnstagram'da takip sekmesi neden görülmüyor? Takip et bölümü neden yok?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Peki İnstagram'da takip sekmesi neden görülmüyor?

İNSTAGRAM'DA TAKİP SEKMESİ NEDEN GÖRÜLMÜYOR? HAREKETLER BÖLÜMÜ DEĞİŞTİ

Her gün on binlerce ziyaretçisi olan sosyal medya platformu İnstagram'ın yeni güncellemesi dikkatlerden kaçmadı. Sürekli yeni güncelleme ekleyen platform bu sefer hareketler (takip et) kısmında değişikliğe gitti. İşte konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar

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İnstagram takip sekmesi neden yok? İnstagram'da (hareketler bölümü) takip et kısmı neden görülmüyor?
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