Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da trafikte şoke görüntü! Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

’da trafikte şoke görüntü! Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

’da trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayaklarını sarkıtarak seyahat eden bir kişiyi gören sürücüler şoke oldu. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan aracın trafikte uzun süre seyrettiği görüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:32
İstanbul’da trafikte şoke görüntü! Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Olay, her gün binlerce aracın kullandığı Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayakları sarkık bir şekilde bir kişinin seyahat ettiğini gören diğer sürücüler şoke oldu.

Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan araç sürücüsü ve bagajda bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre seyahat etti. Görüntülerde yarı kapalı bagajdan bir kişinin ayaklarının sarkıtarak seyahat ettiği tehlikeli anlar görünüyor.

Trafikte şoke görüntü...Onlarca aracın arasında bagajda seyahat etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da trafikte şoke görüntü! Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN