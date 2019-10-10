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840 bin dolarlık saatini kaptırdı

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Japon turist 840 bin dolarlık saatini kaptırdı
Fransa'nın başkenti Paris'te bir Japon turist, kaldığı otelin önünde sigara bahanesiyle kendisine yaklaşan hırsız tarafından soyuldu. Hırsız, turistin kolundaki 840 bin dolarlık (4.9 milyon lira) İsviçre saatini çaldı. Olay, ünlü Zafer Takı'nın yakınlarında beş yıldızlı Napoleon Oteli'nin önünde dün gerçekleşti. Otelin dışında 30 yaşındaki Japon turiste yaklaşan hırsız, sigarası olup olmadığını sordu. Bu esnada hırsız, turistin kolundaki saati alarak kayıplara karıştı. "Richard Mille" model lüks saatin nadir bir parça olduğu belirtildi.
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Japon turist 840 bin dolarlık saatini kaptırdı
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