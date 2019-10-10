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Kavgayı ayırmak istedi bıçaklandı

’nın Arifiye ilçesinde bir grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 16 yaşındaki genç bıçaklanarak yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 18:33
Kavgayı ayırmak istedi bıçaklandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 16 yaşındaki genç bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arifbey Mahallesi Adapazarı-Sapanca yolu üzerinde bulunan bir inşaatta bir grup arasında kavga çıktı. 16 yaşındaki bir genç kavga eden şahısları ayırmak üzere kavganın gerçekleştiği inşaata girdi. Genç bir anda kavganın ortasında kaldı. Kavga eden şahıslardan biri 16 yaşındaki genci önce darp etti bıçakladı. Yaralanan genç sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kavgayı ayırmak istedi bıçaklandı
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