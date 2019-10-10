Kış lastiği uygulaması 2019 ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında geri sayım sürüyor. Soğuk havanın yollarda oluşturabileceği buzlanma ve kar tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile istenmeyen durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda da, her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması isteniyor. Buna uymayan vatandaşlara ise para cezası uygulanıyor. Hal böyle olunca, zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılacağı ve hangi araçları kapsayacağı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Tam bu noktada, önümüzdeki yıl hangi tarihler arasında bu uygulamanın zorunlu olacağı ve ne kadar para cezası ödeneceği resmen açıklandı. Peki, 2019 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor ve takmama cezası ne kadar?

Tüm detayları sizler için derledik.