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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden ve beraberindeki birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının ortalarına yaklaşırken, Batı bölgelerinde etkisini gösteren sağanak yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı. Durum böyle olunca, gün içerisinde çeşitli plan yapacak vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji, yarına ilişkin yayımladığı tahmin raporunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 13:59
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Yağışlar geri geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM tarafından yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
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