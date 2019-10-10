Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Yağışlar geri geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM tarafından yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.