Millet sana ‘yönet’ dedi ‘zulmet’ demedi

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BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN gibi şirketlerden çıkartılan işçiler 28 Ağustos'ta İBB önünde başlattığı protestolara devam ediyor. Protestolarında 43'üncü güne giren işçilerden İSPER Engelliler Merkezi'nde şoför olarak çalışırken SMS ile iş akdine son verile Sadi Muslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine reva gördüğü muameleye isyan etti. İmamoğlu'nun kendilerinden "ATM memuru" diye bahsettiğini belirten Muslu itibar suikastına uğradıklarını belirtti. "Bu ithamı kanıtlayamadığı halde bu hukuksuzluğun sonucunda 'Bu bir iftiradır' diyen bir yasa yok mu? Eğer varsa da bir hukuksal işlem neden yapılmıyor?" diyen Muslu sözlerine şöyle devam etti:Ekrem İmamoğlu, '16 milyonu hatta tüm Türkiye'yi kucaklayacağız' dedi. Bunu söyleyen zatı muhterem bizi 16 milyondan saymayıp işimizden etti. Buradaki insanları işine devam ettirseydi o zaman 'liyakati' sağlamış olurdu. Bizleri direkt olarak ithamla hedef göstererek itibar suikastine maruz bıraktı. Bizi küçük siyasetına alet etti. Bizi malzeme olarak gösterdi. Bu zulmünden bir an önce kurtulmamız lazım. Benim 3 çocuğum var. Milletin seçmiş olduğu İBB Meclisi'ndeki herkes bu sese kulak vermeli.İBB, Ekrem İmamoğlu'na yönet diye oy verildi. Birilerinin talebi doğrultusunda işçi çıkar diye, onun bunun demelerine göre yönetsin diye verilmedi. İmamoğlu özüne dönsün, bu millete hizmet etsin zulmetmesin.