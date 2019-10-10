Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango sonuçları 9 Ekim sıralı tam liste sorgulama ekranı

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 9 Ekim 2019 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Dün akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Ekim ayının birinci büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

MPİ SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA

9 Ekim Milli Piyango çekilişi dün akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına sıralı ve tam liste halinde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.