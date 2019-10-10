Minik Miray'ın ölümüne ilişkin davada akılalmaz kavga!

Miray bebek İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi hastanesinde (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi) 5 Kasım 2015 tarihinde akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliğinden tedavi gördüğü sırada öldü. 6 aylık bebeğe hastanede bir doz verilmesi gereken digoksin isimli ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ölüme neden oldukları iddia edilen iki doktora "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın dün yapılan duruşmasına Miray Türkan'ın annesi Nurcan Türkan, babası Şahin Türkan ile avukatları, sanık Elvis Kraja ve sanık avukatları katıldı.





AYAĞA KALKMA TARTIŞMASI



Duruşmada söz alan sanık avukatı Mesut Yılmaz, önceki duruşmalarda avukatlar ve hakim arasında ayağa kalkma problemi yaşandığını hatırlatarak, "Ben sadece davanın daha fazla uzamaması için, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 'ayağa kalkma gerekmediği' kararına rağmen kalkarak konuşuyorum" dedi.



Avukat Yılmaz'ın konuşmasının ardından hakim Ahmet Vedat Güneş, önceki duruşmada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu'nun "konuşurken ve ara kararlar sırasında avukatların ayağa kalkmalarının" hüküm altına alındığını, sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar'a bu hatırlatıldığında, "Biz o kararı yırttık attık" dediğini anımsattı. Hakim Güneş "Ben de İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yırtıp atıyorum" dedi.

Hakimin bu sözlerinin ardından duruşma salonunda tartışma çıktı. Avukat Ali Rıza Dizdar, hakim Güneş'in kararı yırtıp attığına dair sözlerini duruşma zaptına geçirmesini istedi. Avukat Dizdar'ın bu sözlerini ayağa kalkmadan söylemesi üzerine hakim, Dizdar'ın salondan çıkmasını istedi.



POLİS ÇAĞIRILDI



Avukat Dizdar'ın, "Adil bir yargılama yapmıyorsunuz. Kanuna aykırı davranıyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Bunları zapta yazın, çıkacağım" demesi üzerine hakim, duruşma disiplininin bozulduğu gerekçesiyle salona polis ekiplerini çağırdı. Avukat Dizdar, polisler eşliğinde duruşmadan çıkmayacağını söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine duruşma salonu tamamen boşaltıldı.



Duruşma salonunun boşaltılmasının ardından, Miray Türkan'ın annesi Nurcan Türkan, babası Şahin Türkan, sanık Elvis Kraja ve diğer avukatlar duruşma salonuna alınarak duruşmaya devam edildi.



KAPIYI KİLİTLEYİP DURUŞMA YAPTILAR



Salona basın mensupları alınmazken, dışarıdan giriş olmasın diye salonun kapısı kilitlendi. Duruşmada tarafların taleplerinin alınmasının ardından hakim, ara kararını açıkladı.



Hakim Ahmet Vedat Güneş, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında, avukatların oturarak konuşabileceğine ilişkin kararlarını incelendikten sonra gerekirse HSK'ya suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdı.



Hakim Güneş, avukat Ali Rıza Dizdar'ın ise hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Avukatlar duruşma çıkışında Ali Rıza Dizdar'a destek olduklarını belirttiği sırada güvenlik görevlileri, salon önünde açıklama yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Dizdar, "Açıklama yapmıyoruz. Yeter artık" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından avukatlar mahkeme salonundan ayrıldı.