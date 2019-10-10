Müge Anlı’daki yasak aşk skandalında şoke eden son dakika gelişmesi! Nazife Demirel’in yasak aşkı itiraf etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda yine akılalmaz bir olay örgüsü yaşanıyor. 23 Ağustos'ta kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılırken, inanılmaz son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Olayların odak noktasındaki ismi Nazife Demirel'in yasak aşkı Yasin'den gelen itiraf herkesi şoke ederken seyirciyi de ekran başına kilitledi. Son dakika haberinin detayları ise adeta şoke etti.

CANLI YAYINDA İTİRAF!

ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü semt pazarında kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. En büyük iki şüpheli isim ise müstehcen görüntüleri internete düşen eş Nazife Demirel'in yasak aşkı Yasin bey. Yasin bey canlı yayında ilk defa konuştu bakın ne itiraflarda bulundu.