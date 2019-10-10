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’daki yasak aşk skandalında şoke eden gelişmesi! Nazife Demirel’in yasak aşkı itiraf etti!

ile Tatlı Sert Programı’nda her gün bir haberi çözülmeye çalışılıyor. Son olarak 23 Ağustos’ta kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel’in şüpheli ölümü araştırılırken olayın odağındaki isimlerden Nazife Demirel’den yasak aşk itirafı geldi. Nazife Demirel’in yasak aşkı canlı yayında ilk defa konuştu ve akılalmaz itiraflarda bulundu. Yasak aşktan gelen itiraf herkesi şoke ederken, seyirci ekrana kilitlendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 08:05 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 08:05
Müge Anlı’daki yasak aşk skandalında şoke eden son dakika gelişmesi! Nazife Demirel’in yasak aşkı itiraf etti!

ile Tatlı Sert Programı'nda yine akılalmaz bir olay örgüsü yaşanıyor. 23 Ağustos'ta kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılırken, inanılmaz gelişmeleri de yaşanıyor. Olayların odak noktasındaki ismi Nazife Demirel'in yasak aşkı Yasin'den gelen itiraf herkesi şoke ederken seyirciyi de ekran başına kilitledi. Son dakika haberinin detayları ise adeta şoke etti.

CANLI YAYINDA İTİRAF!

ATV'de canlı olarak yayınlanan 'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü semt pazarında kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. En büyük iki şüpheli isim ise müstehcen görüntüleri internete düşen eş Nazife Demirel'in yasak aşkı Yasin bey. Yasin bey canlı yayında ilk defa konuştu bakın ne itiraflarda bulundu.

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Müge Anlı’daki yasak aşk skandalında şoke eden son dakika gelişmesi! Nazife Demirel’in yasak aşkı itiraf etti!
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