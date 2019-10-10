Müge Anlı’nın programındaki ilginç son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü! Aldatan eşinden karaciğerini geri istiyor!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yapan Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan son dakika olayı izleyiciyi ekrana kilitledi. Melike Özmen isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini veriyor. Eşi ise iyileştiği ilk andan itibaren Melike Özmen'i aldatıyor. Bunu öğrenen genç kadın ise canlı yayından eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoka girdi. Kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirten genç kadının son dakika açıklamaları ise gündeme damgasını vurdu.

İşte Melike Özmen olayının güncel ayrıntıları…