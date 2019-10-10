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’nın programındaki ilginç haberi gündeme bomba gibi düştü! Aldatan eşinden karaciğerini geri istiyor!

ATV ekranlarının gündüz kuşağında zirvenin sahibi olan ile Tatlı Sert programında yaşanan ilginç olayı gündeme bomba gibi düştü. Hasta eşine karaciğerini veren , eşi iyileştikten sonra onu aldattığı için karaciğerini geri istediğini canlı yayında belirtti. 12 yıllık eşi tarafından aldatıldığını ve karaciğerini isteyen genç kadının canlı yayındaki söylemleri ise herkesi ekrana kilitledi. "Kalbim çok kırıldı, ondan intikam almak istiyorum" diyen genç kadından son dakika açıklamalar haberimizde..

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:39
Müge Anlı’nın programındaki ilginç son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü! Aldatan eşinden karaciğerini geri istiyor!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yapan 'nın bugünkü programında yaşanan olayı izleyiciyi ekrana kilitledi. isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini veriyor. Eşi ise iyileştiği ilk andan itibaren Melike Özmen'i aldatıyor. Bunu öğrenen genç kadın ise canlı yayından eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoka girdi. Kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirten genç kadının son dakika açıklamaları ise gündeme damgasını vurdu.

İşte Melike Özmen olayının güncel ayrıntıları…

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Müge Anlı’nın programındaki ilginç son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü! Aldatan eşinden karaciğerini geri istiyor!
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