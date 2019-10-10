Okullar tahliye ediliyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'daki depremin ardından 6 okuldaki tahliye işlemleri sürüyor. Daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması için boşaltılmasına karar verilen okullardaki öğrenciler de belirlenen geçici okullarında ders başı yaptı. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında taşınma kararının ardından tüm evraklar kutulara ve çantalara doldurulurken kuruma ait eşyalar da kamyonlara yüklenmeye başlandı. Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulundaki 5 derslikte eğitim gören 375 öğrenci Plevne Ortaokulunda ders başı yaptı. Haznedar Abdi İpekçi İlkokulunda ise veliler konu hakkında yetkililerden bilgi alırken dersliklerdeki sıralar kamyonlara yüklendi. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.