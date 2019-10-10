Prof. Dr. Marsel Mesulam’a onur ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959'da tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 60. yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Marsel Mesulam oldu. Prof. Dr. Mesulam, davranış nörolojisi ve demans (bunama) biyolojisi alanlarında yaptığı buluşlarıyla tüm dünyada tanınan bilim insanları arasında yer alıyor. İlk kez Prof. Dr. Mesulam tarafından tanımlanan demans hastalığının bağımsız bir formu olan "primer progresif afazi sendromu" tıp bilim tarihinde "Mesulam hastalığı" olarak anılıyor. Tıp Bilim Ödülü ise çalışmalarını periferik sinir sistemindeki Schwann hücreleri ve sinir yenilenmesi üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Ahmet Höke'ye verildi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin çağdaş geleceğine duydukları umut ve güvenle yola devam ettiklerini söyledi.