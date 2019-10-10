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Resimli burada! En güzel resimli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 11 Ekim Cuma 2019

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da Cuma gününde Müslümanlar sevdiklerine göndermek için resimli ve sözlerini araştırıyorlar. En güzel resimli Cuma mesajlarını haberimizde sizler için derledik. Seçtiğini resimli Cuma mesajı, duaları ve sözlerini , Facebook Messenger ya da MMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. İşte yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri… Hayırlı cumalar!

Giriş Tarihi: 11.10.2019 01:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 01:10
Resimli Cuma mesajları burada! En güzel resimli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 11 Ekim Cuma 2019

En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Müslümanlar, yeni bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. İslam aleminin bayramı olan Cuma günleri, yapılan farz ibadetlerin yanı sıra sünnetler de büyük önem taşıyor. Sevdiklerini mutlu etmek isteyen ve kırgınların barıştığı bir gün olan Cuma gününde, yakınlarını hatırlamak ve selamını göndermek isteyenler resimli Cuma mesajlarını araştırıyorlar. Haberimizde en güzel resimli cuma mesajlarını sizler için derledik.

DUALI, RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

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Resimli Cuma mesajları burada! En güzel resimli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - 11 Ekim Cuma 2019
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