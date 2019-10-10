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çıkacak mı, kimleri kapsıyor? yasası ve ne zaman çıkacak? Son durum

Gündemden düşmeyen son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca mahkum ve mahkum yakını af yasası ve son durumunu öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere en son AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’dan af açıklaması gelmişti. Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Bostancı şu ifadelerde bulundu: "Yargı paketi için muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak bir konsensusla paketin geçmesinden yanayız." Peki af yasası çıkacak mı? yasası ve ceza indirimi kimleri kapsayacak?

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:11
Af yasası çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 2019 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Son durum

Gündeme taşınan en önemli konulardan birisi ve oldu. Mahkum ve mahkum yakınları af son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı oldukça fazla. Bunun akabinde mahkumlar af yasasının meclisten geçmesini istiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu; "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." Peki af yasası çıkacak mı? yasası ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte konu ile ilgili son durum gelişmeleri…

AF YASASI ÇIKACAK MI? AF VE CEZA İNDİRİMİ ÇIKACAK MI? – 2019 SON DURUM

Af yasası son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meclis yasasından geçip geçmeyeceği konuşulurken mahkumlar 2019 af yasası ve ceza indirimi gelişmelerini merak ediyor. Ekim ayının ilk haftasında da konu ile ilgili gelişmeler yoğun ilgi görüyor. Haberimizin devamında af ve ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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Af yasası çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 2019 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Son durum
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