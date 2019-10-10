Af yasası çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 2019 Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Son durum

Gündeme taşınan en önemli konulardan birisi af yasası ve ceza indirimi oldu. Mahkum ve mahkum yakınları af son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı oldukça fazla. Bunun akabinde mahkumlar af yasasının meclisten geçmesini istiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu; "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." Peki af yasası çıkacak mı? 2019 Af yasası ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte konu ile ilgili son durum gelişmeleri…

AF YASASI ÇIKACAK MI? AF VE CEZA İNDİRİMİ ÇIKACAK MI? – 2019 SON DURUM

Af yasası son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meclis yasasından geçip geçmeyeceği konuşulurken mahkumlar 2019 af yasası ve ceza indirimi gelişmelerini merak ediyor. Ekim ayının ilk haftasında da konu ile ilgili gelişmeler yoğun ilgi görüyor. Haberimizin devamında af ve ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz.