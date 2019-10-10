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Son Dakika Haberi: ve 'nde gece boyunca peş peşe oldu! Kandilli ve son depremler

Kandilli Rasathanesi ve tarafından gelen son dakika verilerine göre, ve 'nde gece boyunca peş peşe depremler oldu. Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da dün akşam 19.52'de olan büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken, peşi sıra 22.32'de olan sarsıntının şiddetini ise 3.7 olarak duyurdu. Yalova açıklarında olmasına karşın özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hissedilen , büyük paniğe sebep oldu. Gece boyunca ise artçı sarsıntılar sürdü. Öte yandan, AFAD tarafından gelen verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 ve 03.29'da 3.5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Ardından Ege Denizi'nde artçı sarsıntılar sürdü. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri dakika dakika son depremler...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:17
Son Dakika Haberi: İstanbul ve Ege Denizi'nde gece boyunca peş peşe deprem oldu! Kandilli ve AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi ile tarafından gelen son dakika verilerine göre, Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında dün akşam 19.52'de 4.1 şiddetinde bir meydana geldi. Yalova merkezli olan sarsıntı, özellikle 'un Anadolu Yakası'ndan hissedildi. Yaşanan bu durum, vatandaşlar arasında paniğe sebep olurken 22.32'de de 3.7 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Peş peşe olan depremlerin ardından can ve mal kaybı yaşanmazken tedirginlik yaşandı. Kandilli ile AFAD tarafından aktarılan verilere göre, gece boyunca gerek Silivri açıklarında gerekse Yalova açıklarında çeşitli büyüklükte artçı sarsıntılar yaşandı.

BİR DEPREM DE EGE'DE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te 'nde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

İşte, Kandilli ve AFAD tarafından gelen bilgiler eşliğinde dakika dakika son depremler listesi;

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Son Dakika Haberi: İstanbul ve Ege Denizi'nde gece boyunca peş peşe deprem oldu! Kandilli ve AFAD son depremler
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