Son Dakika: Sultanbeyli'de hareketli dakikalar

Gelen son dakika bilgisine göre, Sultanbeyli'de hareketli dakikalar yaşandı ve bir polis aracı kaçırıldı. Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu.
Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:39Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 15:53
Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.