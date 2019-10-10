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: 'de hareketli dakikalar

Gelen bilgisine göre, 'de hareketli dakikalar yaşandı ve bir polis aracı kaçırıldı. Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 15:53
Son Dakika: Sultanbeyli'de hareketli dakikalar

Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.

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Son Dakika: Sultanbeyli'de hareketli dakikalar
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